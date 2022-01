’Eenvoudige aanschaf en doorvoer vuurwapens binnen Europa baart zorgen’

Dat meldt de politie op hun website. De politie onderzocht hoe criminelen relatief eenvoudig vuurwapens aanschaffen, ombouwen en naar ons land transporteren en maakt zich zorgen over de eenvoudigheid van aanschaf en doorvoer van vuurwapens. Uit dat onderzoek bleek dat veel vuurwapens die in Nederland en andere Europese landen worden gebruikt bij geweldsincidenten uit Oost-Europa komen. De wapens worden in deze landen aangekocht, naar Nederland gebracht en omgebouwd om vervolgens in het criminele circuit te worden doorverkocht.

Flobert-vuurwapens

De politie zette in 2019 samen met internationale partners het project Belpre op. Het doel van dit project was het criminele logistieke proces en de werkwijze rond vuurwapens in kaart te brengen, evenals mogelijkheden om dit proces te frustreren. Het project richtte zich op Slowakije, waar de aanschaf van bepaalde vuurwapens door particulieren zonder vergunning destijds was toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om zogenoemde Flobert-vuurwapens (met een klein kaliber) en gas- en alarmpistolen.

In Nederland zijn het bezit en de verkoop van deze wapens zonder vergunning streng verboden. In Europees verband zijn eenduidige richtlijnen opgesteld die de handel in en het bezit van vuurwapens aan banden moet leggen. Bijvoorbeeld door ook Flobert-wapens vergunningplichtig te maken. Slowakije past per februari 2022 de vuurwapenwetgeving aan zodat Flobert-vuurwapens niet meer vergunningsvrij aangekocht kunnen worden. Maar nog niet in alle Europese landen worden deze richtlijnen toegepast. Dat maakt dat criminele vuurwapenhandelaren eenvoudig wapens kunnen kopen.

Liquidaties in Nederland

Dankzij vrij verkeer van personen en goederen binnen de Europese Unie en goede verbindingen is de pakkans tijdens het transport van wapens klein. „Dat maakt het voor vuurwapenhandelaren aantrekkelijk én gemakkelijk”, zegt Andy Kraag, hoofd van de Dienst Landelijke Recherche (DLR). „Zij kunnen wapens aanschaffen en transporteren zonder dat er een haan naar kraait. Deze wapens worden vervolgens gebruikt bij liquidaties in Nederland en terreuraanslagen in Europa. Zo werden omgebouwde wapens onder meer aangetroffen in het onderzoek naar de martelcontainers, de liquidatie van Peter R. de Vries en de aanslag op het Bataclan in Frankrijk. En dat maakt het een urgent probleem dat we bij de bron moeten aanpakken.”

De politie pleit voor snelle invoering en handhaving van de Europese richtlijnen ten aanzien van vuurwapenbezit en -verkoop. Vorig jaar startte de politie ruim 200 onderzoeken naar handel in illegale vuurwapens en elk jaar nemen we vele duizenden illegale vuurwapens in beslag. Maar liefst 40 procent van alle wapens die de politie in beslag neemt, zijn omgebouwde wapens. Maar het zou ons én de samenleving enorm helpen als het vuurwapenhandelaren moeilijker wordt gemaakt om wapens aan te schaffen, om te bouwen en te vervoeren”, zegt De Zwart. „Als dat gebeurt, pakken we het probleem aan de voorkant aan en kunnen we echt een vuist maken tegen excessief geweld, zoals liquidaties.”