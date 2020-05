LIVE | Onderwereldkopstuk Martien R. opnieuw voor de rechter

Het OM verdenkt ze van onder meer deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel. De zeven mannen zijn niet in de rechtbank aanwezig vanwege het coronavirus.

R. werd in november opgepakt bij een grote politie-actie op een woonwagenkamp in Oss. In een klein bos vlakbij dat woonwagenkamp vond de politie in ondergrondse containers een voorraad Kalasjnikovs en M16’s. Politie en OM vermoeden dat ze van de beruchte misdaadfamilie R. zijn

Advocaten hebben donderdag verontwaardigd gereageerd op een tweet van het Openbaar Ministerie voorafgaand aan de rechtszitting tegen Martien R.

Het Openbaar Ministerie kondigde op Twitter aan dat het het met nieuwe feiten zou komen. Dat wekte woede bij verscheidene raadslieden omdat de verdachten voor de zitting stellig was verzocht in de bajes te blijven in verband met corona. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van hoofdverdachte R. verwoordde de gedachte van de raadslieden: „Wijzelf en de rechtbank dachten dat het alleen om het voorarrest zou gaan. Maar als er nieuwe feiten komen, dan gaat het een lange dag worden. Dan eis ik dat mijn cliënt alsnog moet komen.”

