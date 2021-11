Kabinet sleutelt aan nieuwe steunpakketten voor ondernemers

Volgens betrokkenen is er ’zeker bereidheid’ binnen het demissionaire kabinet om getroffen ondernemers deels te compenseren. Vooral bij vervroegde sluiting van de horeca en bedrijven kunnen de gederfde inkomsten een financiële aderlating zijn. Het onderwerp wordt ook besproken tijdens de wekelijkse ministerraad, later deze vrijdag. Eerder deze dag was er al bestuurlijk overleg tussen werkgevers en betrokken ministers.

Werkgevers hebben bij het kabinet inmiddels ook aangegeven weer gebruik te willen maken van de (eerder opgezette) NOW en TVL-pakketten, aldus Haagse bronnen. De NOW-regeling werd opgezet voor ondernemers met personeel. Zij konden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De TVL werd uitgekeerd aan mkb-bedrijven die hard getroffen zijn. Toezeggingen aan hen zijn ’nog niet gedaan’, zo melden bronnen.

Het kabinet stopte per 1 oktober met de steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Wel werd een regeling voor de gesloten nachthoreca geopend. In totaal werd ruim 80 miljard aan uitgaven voorzien sinds de invoering van de steunpakketten in maart 2020.