Hugo de Jonge haalt uit naar Maarten van Rossem: ’Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’

„Egoïsme is het laatste wat we nu kunnen gebruiken”, meent de zorgminister. „Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen.”

Meerdere keren bellen

Van Rossem vertelt in zijn podcast hoe hij het vaccin geregeld heeft. Hij is meermaals gaan bellen met de afsprakenlijn van de GGD. Eerst kreeg hij te horen dat hij niet aan de beurt was, maar daarna probeerde hij het opnieuw en toen kon het wel. Maar omdat hij het burgerservicenummer van zijn vrouw moest opzoeken, moest hij opnieuw bellen en daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen kon het weer wel. „Laat u niet afschrikken door personen die zeggen dat het niet kan. Dan moet u gewoon een kwartier later bellen. Krijgt u een andere persoon die zegt dat het wel kan”, aldus de historicus. Hij krijgt eind april zijn tweede prik met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

GGD woedend

De GGD reageerde zaterdagochtend woest op de actie van Van Rossem. Als Van Rossem niets had gedaan, had hij toch een uitnodiging gekregen, aldus de GGD. De dienst noemt het ’wel echt schandalig’ dat hij ’lijkt te suggereren dat je kunt voordringen bij ouderen’. Volgens de gezondheidsdienst is het toeval dat het Van Rossem wel is gelukt, vanwege zijn leeftijd zou hij binnenkort namelijk toch al een uitnodiging krijgen voor het vaccin.