Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Binnenland

4567 nieuwe coronabesmettingen, boven het gemiddelde

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend heeft het RIVM 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal.