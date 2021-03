Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, iets minder dan 4000 nieuwe coronabesmettingen

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen maandag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer vergeleken met een dag eerder. Het is voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1347 coronapatiënten, een toename van 41 afgelopen etmaal.