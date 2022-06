Premium Het beste van De Telegraaf

Mendel Cohen moegestreden en lamgeslagen Rabbijn vluchtte weg uit Marioepol: ’Stad is één grote begraafplaats’

Door Silvan Schoonhoven

Rabbijn Mendel Cohen kan niet terug naar Marioepol zolang de Russen de stad bezetten: „Ik pas ervoor om als propagandamiddel te dienen voor de Russen.” Ⓒ Thijs Rooimans

Amersfoort - Twee jaar geleden dacht de rabbijn van Marioepol nog dat een moordaanval door een met een bijl zwaaiende terrorist het ergste was dat zijn gemeenschap kon overkomen. Maar op 25 februari stonden de Russen voor de poort en viel de hele stad ten prooi aan moordenaars. Nu is rabbijn Mendel Cohen in Nederland. „Marioepol is één grote begraafplaats geworden.”