Man neergestoken na ruzie met hangjongeren

De politie was zaterdagavond na een steekincident nog op zoek naar meer verdachten.

ROTTERDAM - Een man is zaterdagavond neergestoken op de Abraham Kuyperlaan in Rotterdam. Hij had daar ruzie gekregen met een groepje rondhangende jongeren. De politie kon later op de avond een 17-jarige Rotterdammer aanhouden. Er wordt nog naar meer verdachten gezocht.