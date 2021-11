Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Binnenland

Voor het eerst in maand: lichte afname aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is voor het eerst in iets minder dan een maand licht afgenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel liggen er 1060 mensen met Covid-19 in de klinieken, een daling van per s...