Negentien mensen gestorven na drinken van versneden alcohol in Marokko

Een 48-jarige verdachte is dinsdag gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de verkoop van de versneden alcohol, stelt het directoraat-generaal Nationale Veiligheid. De slachtoffers zouden in de winkel van de verdachte gesmokkelde alcohol hebben genuttigd. Er is 50 liter van de drank in beslag genomen.

Ongeveer 30 mensen – tussen 35 en 50 jaar oud – zijn in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Twee van hen liggen nog op de intensive care. Zij hebben last van felle hoofdpijnen, misselijkheid en buikkrampen.

Het is niet voor het eerst dat er mensen in Marokko overlijden aan versneden alcohol. Ondanks dat het drinken van alcohol verboden is in de islam, is alcohol alsnog vrij makkelijk te verkrijgen in het land. Ook wordt er regelmatig illegaal alcoholische dranken gestookt en verhandeld, soms met fatale gevolgen. In juli 2021 overleden 20 mensen aan het drinken van versneden alcohol in Oujda.