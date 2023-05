Miljonairsruzie in luxe wijk Sydney over zes palmbomen

Georgina Black had vanuit haar stulpje van bijna dertig miljoen euro al sinds 2015 een spectaculair uitzicht op de Harbour Bridge, de skyline van Sydney en het fameuze Opera House. Maar toen de buren grootscheeps gingen verbouwen, doken ineens ook zes gigantische palmbomen op voor haar neus.

Black bestookte haar buren met klachten, maar onderling kwamen de welgestelde bewoners er niet uit. En dus restte niets anders dan een gang naar de rechter om het gevecht voor haar ’iconische uitzicht’ aan te gaan.

De palmbomen, die tot wel vijftien meter hoog kunnen worden, werden in november 2021 geplant. Black maakte onmiddellijk bezwaar en eiste dat haar buren de bomen zouden vervangen voor een soort die niet hoger dan acht meter zou kunnen worden. „De uitzichten van voorheen droegen significant bij aan de kwaliteitsbeleving van mijn ruimtes”, betoogde Black in de rechtbankdocumenten. De verbouwende buurman verweerde zich door vergunningen voor de aanleg te tonen. De buurman zette nog een snoeischaar in de palmbomen, maar ook dat was niet voldoende om de gemoederen tot bedaren te brengen.

En dus nam uiteindelijk een soort ’rijdende rechter’ poolshoogte in de luxe wijk en die constateerde dat mevrouw Black nog voldoende vrij uitzicht over heeft om van te genieten. „De palmen belemmeren het uitzicht op de haven en de Sydney Harbour Bridge vanaf verschillende stoelen aan de eettafel of vanuit een bepaalde hoek vanuit de keuken. Maar het geheel van het uitzicht, inclusief het zicht op de haven, de Harbour Bridge en het Opera House uit andere delen van de woning blijven behouden”, aldus de rechter.