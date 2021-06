Europa onderschept recordhoeveelheid cocaïne

In EU-lidstaten werd het witte poeder 98 duizend keer in beslag genomen. Goed voor 213 ton en fors meer dan het jaar ervoor. Toen bleef de teller steken op 177 ton. Vergelijkbaar met het gewicht van een Boeing 747, meldt het Europese drugsagentschap EMCCDA woensdag.

Bijna zeventig procent van alle onderscheppingen waren in België, Nederland en Spanje. Onze zuiderburen voeren de lijst aan. Zij onderschepten 65 ton in 2019, tegen 44 ton in Nederland: het gewicht van een zeer forse vrachtwagen.

Europa is doorvoerhaven

Europa wordt in toenemende mate doorvoerhaven, vertelde EMCCDA-baas Alexis Goosdeel woensdagochtend tijdens een persconferentie. „Een deel van de cocaïne gaat richting het Midden-Oosten en Azië”, aldus Goosdeel die stelt dat er een toename is van cocaïnegebruik in Europa.

Zo wordt het afvalwater in Europese steden onderzocht op de afwezigheid van de stof benzoylecgonine, dat na coke-gebruik via urine in het riool belandt. Van de 49 steden die het afvalwater monitoren, zagen 19 steden voor het jaar 2019 en 2020 een toename. Tien steden die al sinds 2011 het afvalwater onderzoeken zien een ’stijgende langetermijntrend, werd vorige maand bekend.

Amsterdam in kopgroep

Amsterdam zit al langer in de kopgroep. Onderzoekers registreerden voor 2020 hoge concentraties benzoylecgonine: per weekend gemiddeld 813 mg per duizend inwoners. Alleen in Antwerpen-Zuid (1301 mg) en bankenstad Zurich (976 mg) vielen de scores hoger uit. Eindhoven staat op plek zeven (581 mg). Utrecht op de tiende plek (546 mg) van de Europese lijst.

Terwijl Brussel in aanloop naar de Brexit nog van de daken schreeuwde dat Europa best zonder het Verenigd Koninkrijk verder kon, moest een beteuterde Goosdeel tijdens de persconferentie erkennen dat de Brexit voor zijn drugsagentschap een aderlating is. EMCDDA profiteerde van ’uitstekende Britse wetenschappers’, erkende hij.

De Belg Goosdeel herhaalde dat drugsgebruik en de daarbij hoorden criminaliteit niet vrijblijvend is. Het ondermijnt de samenleving, waarschuwde hij.