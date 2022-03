Maandag 14 maart LIVE | Zelenski: zonder no-flyzone vallen er raketten op NAVO-lidstaten

Kopieer naar clipboard

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwt dat het slechts een kwestie van tijd is totdat Russische raketten op het grondgebied van de NAVO zullen vallen als er geen no-flyzone komt. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - Op de 18e dag van de Russische invasie in Oekraïne heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski er opnieuw bij de NAVO op aangedrongen een no-flyzone in te stellen boven zijn land. Hij waarschuwde dat er anders in de nabije toekomst ook raketten zullen terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten. Lees de laatste ontwikkelingen in dit liveblog.