Twintig jaar na nieuwjaarsbrand Volendam: ’Toen ik bijkwam was iedereen al begraven’

Gerie was slachtoffer van de nieuwjaarsbrand in Volendam: ’Ik leef al net zo lang mét littekens als zonder’

Het is 1 januari 2001 als er in café ’t Hemeltje in Volendam brand uitbreekt. 14 jongeren komen om het leven, 200 mensen raken ernstig gewond. Gerie Smit (34) is één van die slachtoffers. „Ik lag drie weken in een kunstmatig coma.” Omdat het vandaag 20 jaar geleden is dat de brand heeft plaatsgevond...