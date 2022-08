Het wordt tropisch warm: zelfs kans op superhittegolf

Volgens Weeronline moeten we maandag nog rekening houden met een mix van lichte bewolking, een plaatselijke bui en aan zee een soms vrij krachtige noordenwind. Met 22 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden zal het qua temperatuur aangenaam worden.

Vanaf dinsdag loopt de temperatuur flink op en wordt het op veel plaatsen zonnig met een temperatuur van 25 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuiden van het land. De hittegolf is in het land.

Onafgebroken zonnig

Woensdag zal de zon onafgebroken schijnen, meldt Weeronline. Hoewel er wel hier en daar sluierwolken te zien zullen zijn, waait het maar matig. De temperatuur loopt verder op: waar het 26 tot 28 graden op de Wadden zal worden, kan het in het zuidoosten van het land opwarmen tot 32 graden.

Vanaf donderdag wordt het op veel plaatsen tropisch: de wind draait en daardoor zal er zeer warme lucht worden aangevoerd. Zal de zon volop schijnen, dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 graden - of meer. Alleen langs de westkust en de Waddeneilanden blijft het dan waarschijnlijk nipt onder de 30 graden en stokt het kwik bij een temperatuur van 27 tot 29 graden. Landinwaarts wordt het op de warmste plaatsen 32-33 graden.

Tropisch

Ook de dagen daarna zal het zonnig en tropisch blijven: vrijdag en in het weekend zal de zon volop schijnen en blijft het droog. De wind waait matig, uit het oosten, en het wordt 30 tot 34 graden. Wie verkoeling zoekt wordt geadviseerd naar de Waddeneilanden te trekken: daar wordt het maximaal 26 tot 28 graden.

Superhittegolf

De Belgen voorzien in hun land zelfs een superhittegolf. „Sommige weermodellen voorspellen lokaal zelfs een zogenaamde superhittegolf. Dat is een hete periode van vijf dagen met meer dan 30graden, waarvan drie dagen warmer dan 35 graden.”

Aan Nieuwsblad zegt de Belgische weerman Frank Deboosere: „Maandag blijft het nog enigszins zacht. Geniet ervan, want het zal lang duren voor we weer onder de 25graden duiken.”

„Ook in Nederland is er kans op een zogenoemde superhittegolf, zegt Weeronline-meteoroloog Rico Schröder in gesprek met De Telegraaf. „Dan moet het inderdaad drie dagen op rij 35 graden worden. Hoewel je het verschil niet merkt, telt het niet als ’superhittegolf’ wanneer het kwik stokt bij 34,9 graden.”

Schröder heeft wel een paar tips voor de verwachte hitte: in de nacht van zondag op mandag was het nog 10 tot 11 graden. Ook de komende nacht, van maandag op dinsdag, blijven de temperaturen nog laag en wordt het 11 tot 14 graden. Houd ook dan nog even lekker het raam open om de koude lucht in huis te laten, nu kan het nog.”

Want na dinsdag is het ook ’s nachts aanzienlijk warmer: „Houd dan - zeker overdag - ramen en deuren gesloten om warmte buiten te houden.” En verder? „Doe gewoon rustig aan.”

’Regionale hittegolf is al begonnen’

Hoewel zondag de temperatuur in de Bilt bleef steken op 23.1 graden werd het zuidelijker wél al warmer dan 25 graden. Volgens Schröder is er daarmee al sprake van een regionale hittegolf: „Ook maandag zal het daar warmer dan 25 graden worden, evenals de rest van de week. Daar is de hittegolf dus al ingezet.”