Pinkpop: dat is dus geen Oranje kijken...

Voor Pinkpopgangers is voetbal kijken er even niet bij. Maakt niet uit. Ze volgen het wel op de app. Ⓒ Eigen foto

LANDGRAAF - Wordt het The Cure, of toch De Ligt? Zowel de wedstrijd als de muziek volgen, zit er niet in. En dus moeten Pinkpopgangers naar creatieve oplossingen zoeken.