Zwaargewonde door val van attractie ’Do Your Own Stunt’ op Zwarte Cross

Er landde na de val een traumahelikopter op het terrein. Het slachtoffer is met een ambulance vervoerd naar het traumacentrum in Enschede, is te lezen in een verklaring op de website van Zwarte Cross. De attractie blijft de rest van het festival gesloten.

Hoe het met het slachtoffer gaat, kan de organisatie van Zwarte Cross niet zeggen. Mensen die het ongeval zagen gebeuren zijn achter de schermen opgevangen. Slachtofferhulp is aanwezig.

Bekijk ook: Kans op verkeersongeval neemt toe bij extreem hoge temperaturen

Het ongeval vond plaats bij de attractie ’Do Your Own Stunt’, aldus de organisatie. In oude filmpjes op social media is te zien dat dit een schans van een paar meter hoog is, waar mensen in een rubberen band vanaf kunnen glijden. Onderaan de schans staat een groot luchtkussen om de val te breken. Volgens Omroep Gelderland zou deze attractie dit jaar echter een stunt zijn waarbij bezoekers een vrije val konden ervaren. „De stunt hield in dat een bezoeker - gezekerd in een tuig - een vrije val maakt vanaf een hoog platform”, aldus de regionale omroep.

Om wat voor soort attractie het gaat konden zowel de organisatie als de politie niet bevestigen.

De politie onderzoekt samen met de NVWA wat er precies is gebeurd.