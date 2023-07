Premium Het beste van De Telegraaf

Ook in Nederland ongewone warme zomer Hitte in Europa: is El Niño oorzaak of toch het opwarmende klimaat?

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Mensen zoeken verkoeling op het Znjan strand in Split, Kroatië. Ⓒ ANP/HH

Het is pas begin juli, maar we noteren dinsdag vrijwel zeker een tweede regionale hittegolf. Onderwijl zucht Zuid-Europa onder recordtemperaturen die richting de 45 graden gaan. Waarom is het zo warm in Europa, en is El Niño de schuldige?