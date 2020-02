Rookplekken terug bij ziekenhuizen Rotterdam

Bij de behandeling van de nota Publieke Gezondheid 2020-2024, waarin een voorschot werd genomen op een rookvrij Rotterdam, floot een meerderheid van de gemeenteraad gezondheidswethouder Sven de Langen terug. De motie ’Rokers gaan niet in rook op’ van D66, Leefbaar Rotterdam en Denk werd door een meerderheid gesteund, waardoor er faciliteiten voor rokers moeten worden geregeld, en mensen niet een kilometer hoeven te wandelen vanuit het ziekenhuis om een sigaret op te mogen steken.

Een rookplek, het liefst niet voor de draaideuren van een ziekenhuis, is nog steeds wenselijk en nodig voor patiënten, bezoekers en ook het personeel. Dat vonden meerdere raadsleden en ze zijn daarin bevestigd door het resultaat van een onderzoek van artsen van het Erasmus MC.

Daarin is gebleken dat een vrijwillig rookverbod zoals de rookvrije zone rondom het ziekenhuis en de naastgelegen Hogeschool niet werkt. Er is gekeken naar het rookgedrag, waarbij een waarnemer ruim een maand heeft geturfd hoeveel mensen waar de sigaret opstaken.

"Peukpauze dicht bij de ingang"

Op werkdagen zijn er naar schatting elke dag een krappe 4500 mensen die een peukpauze nemen in de voorgenomen rookvrije zone. Het gebruik van de rookabri’s en het aanspreekgedrag was minimaal, luidt de conclusie. Tijdens het onderzoek waren er nog rookhokken, die zijn inmiddels verwijderd met de ingebruikname van de rookvrije zone, waardoor rokers nog veel verder moeten wandelen om te mogen roken.

Het liefst willen de rokers snel naar buiten en ’eventjes’ roken, blijkt uit de meting. Want het grootste aantal rokers stond nabij de hoofdingang van het Erasmus MC en in de parkeergarage van het Erasmus MC, Ook bij de scholen, de Hogeschool en het gymnasium stonden de meeste rokers voor de hoofdingang.

Bijna zeventig procent van de paffers bij de school was student, twaalf procent was personeel. Bij het ziekenhuis is veertig procent van de rokers een medewerker. Het aantal patiënten dat rookt valt mee, dat wordt op vier procent geschat. Hiermee zijn de rookpatronen in kaart gebracht, stellen de artsen. Ze vinden het opvallend dat er bijna niemand werd aangesproken op het rookgedrag, vooral voor de ingangen van de instellingen.