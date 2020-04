Oud-chirurg: ’Tuig Bronovo-ziekenhuis weer op voor coronapatiënten’

Sluimers voelt zich al wekenlang een roepende in de woestijn. „Ik heb mijn contactpersonen binnen het ministerie van Volksgezondheid benaderd hierover. Het enige dat ik terugkrijg is: we nemen het mee. Maar dit virus heeft geen boodschap aan overleg. Iedere dag telt.” De chirurg was zelf van 1987 tot 2010 verbonden aan het Bronovo-ziekenhuis. „Waarom wordt eerder een Ahoy opgetuigd dan een nagelnieuw ziekenhuis waar alles aanwezig is?!”

’Voorzien van alle techniek’

Sluimers luidt dan ook de noodklok. „Het ziekenhuis is voorzien van alle techniek die nodig is voor de voor beademing. Ik ben begaan met de stakkers die straks op de intensive care terechtgekomen en te horen krijgen dat iemand anders met een grotere overlevingskans voor gaat. Zolang het nog niet misgaat denkt iedereen dat het prima kan, maar het zorgsysteem piept en kraakt aan alle kanten.”

De oud-chirurg krijgt steun van veel oud-collega’s van Bronovo. „Zij zeggen ook dat een noodopvang in vijf dagen op te tuigen is. Dit ziekenhuis is volledig geëquipeerd. Het enige dat nodig is, zijn bedden en verrijdbare beademingsapparatuur die kan worden aangesloten op de al aanwezige techniek in het pand.”

Hart voor Den Haag vroeg al eerder aandacht voor het permanent heropenen van Bronovo. Daarnaast is de partij onlangs een petitie begonnen voor de landelijke heropening van ziekenhuizen. Sluimers steekt ook letterlijk zijn handen uit de mouwen in deze coronacrisis. „Vanaf maandag ga ik mogelijk aan de slag in De Lozerhof, als ze me willen hebben, waar coronapatiënten worden opgevangen.”

Geen ic-unit

„Op onze locatie HMC Bronovo is al geruime tijd geen intensive care unit meer aanwezig en ook geen spoedeisende hulp”, reageert een woordvoerder van HMC. „Dus juist vanwege de gerichte inzet van onze medewerkers en materialen concentreren we de zorg voor patiënten met corona op HMC Westeinde, de plek waar alle acute zorg nú wel al aanwezig is.”

HMC staat volgens de woordvoerder klaar voor patiënten in regio Haaglanden met een Covid-verpleegunit op Westeinde. Ook is het aantal IC-bedden op de locaties Antoniushove en Westeinde uitgebreid. Daarnaast is er een corona-huisartsenpost die in gebruik genomen kan worden wanneer de huisartsenpost van het HagaZiekenhuis te veel aanloop krijgt.

„Tenslotte moet voor corona de patiëntenstroom worden gesplitst en gelden veel extra voorzorgsmaatregelen; het zou voor extra werk en procedures zorgen om dat ook op Bronovo te doen”, aldus de zegsman.