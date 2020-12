LIVE | Recordaantal van bijna 1000 coronadoden in Italië op een dag

In Italië is een recordaantal coronadoden gemeld op één dag, namelijk 993. Zelfs op de piek van de eerste coronagolf eerder dit jaar werd dat aantal niet bereikt in het zwaar getroffen Zuid-Europese land. Toen werden op 27 maart 919 doden geteld.

Ook het aantal nieuwe infecties blijft hoog, met 23.225 meldingen donderdag.

Italië, dat als eerste westerse land door het virus is getroffen, heeft inmiddels ruim 58.000 coronadoden sinds de uitbraak in februari. Dat is het op een na hoogste aantal in Europa, na het Verenigd Koninkrijk.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Portugal begint in januari met vaccineren

Ook België vaccineert eerst verpleeghuisbewoners en -personeel

Dokters en leraren in Moskou kunnen zich zaterdag laten inenten

Meer reisbeperkingen voor Italianen tijdens de feestdagen

Finland gaat medisch personeel eerst vaccineren tegen Covid-19

Obama, Bush en Clinton willen zich voor de camera laten inenten

Forse toename aantal nieuwe coronabesmettingen (22.046) in Duitsland

VS: hoogste dodental en 100.000 Covid-patiënten in ziekenhuizen

Duitsland verlengt lockdown-light tot 10 januari

EU adviseert lidstaten: stel een avondklok in

Financieel-economisch:

Opnieuw overstap KLM’er naar NS

Tienduizend horeca-ondernemers vragen noodsteun

Column: dollar knalt door kritieke grens

Sport:

Honderden fans op de been met vuurwerk bij Kuip

Volgend jaar drie miljardairszoons actief in de Formule 1

Russell na nachtelijk telefoontje vervanger Lewis Hamilton

Topamateurs spelen competities niet uit

Clubs Premier League staan ruim 270 miljoen euro af aan lagere divisies

Entertainment/persoonlijk:

Famke Louise doet mee aan roast van 2020

Mark Rutte te gast bij Linda de Mol

Lees hier het coronanieuws van woensdag 2 dember terug.