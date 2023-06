Hoe de Leidse studentenvereniging Minerva al decennialang worstelt met een verstikkende hiërarchie

Leidsch Dagblad deed de afgelopen maanden onderzoek naar de cultuur binnen Minerva. Uit tientallen gesprekken met leden en oud-leden doemt het beeld op van een groep bovenaan de pikorde die de dienst uitmaakt. En vooral dat de vereniging er niet in slaagt om de hiërarchie van verbanden (interne subgroepen) en huizen aan te pakken.

Het huidige bestuur vindt dat er al een hoop is gedaan om de verstikkende cultuur aan te pakken, maar vijf jaar nadat een advocatenkantoor de vereniging grondig doorlichtte, blijven veel van de problemen die werden geconstateerd onaangepast. Het bestuur gaat daarom dit voorjaar met de leden in gesprek over de cultuur binnen de vereniging.

Prominent

’Sociale versnippering,’ vriendjespolitiek, gedwongen drankgebruik en onzedelijke ontgroeningen zijn slechts enkele van de zaken die advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt in 2018 aan de kaak stelt. Hoewel er sindsdien veel is veranderd, is de eerste aanbeveling van de in totaal drieëndertig die uit het onderzoek voortkomen, nog altijd relevant. Cultuurverandering zou volgens die aanbeveling namelijk alleen werken als de ’binnenste schil’ van die vereniging ook meedoet.

Die binnenste schil bestaat binnen Minerva uit de meest prominente jaarclubs, verbanden en huizen in een onofficiële hiërarchie. Een jaarclub is een groep van rond de twintig leden die in hetzelfde jaar lid worden. Zo’n jaarclub gaat in zijn geheel bij een verband, een subgroep van de vereniging die meerdere jaarlagen omvat en elk jaar weer met een nieuwe jaarclub wordt aangevuld. De meeste leden wonen in een studentenhuis, waar in sommige gevallen ook weer club- en verbandsgenoten wonen.

Onder deze verbanden is sinds hun invoering in de jaren 80 een rangorde ontstaan. Leden van de meest populaire, oftewel de ’hoogste’, verbanden wonen in de mooiste huizen én zijn dominant in de felbegeerde ’baantjes’ binnen het corps, zoals het bestuur. „Een verband is een statusding. Het biedt wat zekerheid voor de toekomst.” Corpslid Pieter*, die zijn verhaal met Leidsch Dagblad deelde, refereert aan de vele advocaten, politici en zelfs de koning die lid zijn geweest van het prominentste verband van Minerva.

„Zodra je de hiërarchie hoort, blijft hij bij alles in je hoofd steken. Hij is niet officieel, hij is niet opgeschreven, maar je voelt ’m wel”, vertelt Louise*. Zij werd halverwege het vorige decennium lid van Minerva en maakte al gauw kennis met de interne rangen en standen. Die spelen door in alles binnen de vereniging, zoals je huisgenoten en zelfs de vrienden in je jaarclub.

De officieuze hiërarchie is binnen de vereniging zo sterk aanwezig, dat het van zowel verbandsleden als leden zonder verband de tijd bij Minerva bepaalt. Prominente leden moeten conformeren aan de heersende cultuur, en de rest moet harder vechten voor een plek binnen de vereniging. Ook bij de verdeling van woonplekken in Minerva-huizen speelt de hiërarchie een bepalende rol, waardoor niet iedereen gelijke kansen heeft.

Schaduwzijde

Naast de hiërarchie, wordt Minerva de afgelopen jaren ook geteisterd door geweldsincidenten, die ook nog eens in de openbaarheid komen. Bij veel van deze incidenten zijn leden van de meest prominente verbanden betrokken. Volgens leden die Leidsch Dagblad heeft gesproken niet toevallig, maar ingegeven door een met hun hoge status gepaarde machocultuur.

Dat die cultuur binnen de hoogste verbanden geweld in de hand speelt, vindt het huidige bestuur van Minerva echter een ’overgeneralisatie.’ De bestuursleden erkennen wel de problematiek van de hiërarchie. Er is volgens hen een redelijk vaste route naar prominentie die sommige leden binnen de vereniging bewandelen. De verbanden en huizen spelen daarin een belangrijke rol. „Verbanden hebben leuke kanten, maar er is ook een schaduwzijde”, aldus praeses Daan Yesilkagit. „Een deel is leuk, om met elkaar activiteiten te doen en mensen te leren kennen. Maar het is stom dat er een hiërarchie in het systeem zit en dat het niet voor iedereen is.”

Vertrouwenspersonen

Minerva moet veranderen en dat houdt ook het bestuur bezig. De bestuursleden willen de vereniging eerlijker maken: zo kan tegenwoordig iedereen solliciteren voor een commissie of subvereniging.

En het corps besteedt sinds het onderzoeksrapport in 2018 veel aandacht aan onderwerpen als mentale gezondheid, seksualiteit, groepsdruk en gebruik van drank en drugs. De bestuursleden hebben zelf open met leden gesproken over hun eigen uitdagingen met hun mentale welzijn tijdens lezingen met sprekers als Joris Luyendijk, Twan Huys en Diederik Gommers. Er zijn vertrouwenspersonen, intern én extern, er is een diversiteitscommissie en er zijn allerlei maatschappelijke initiatieven die de stad en studenten met elkaar verbinden, zoals studentenorganisaties als de ’Student Impact Hub’, Oma’s Soep en Gelijk Spel.

Toch blijft de hiërarchie in stand zolang de huizen en verbanden bestaan, vrezen leden en oud-leden. Het huidige bestuur is dit voorjaar daarom voor het eerst met de eigen leden in gesprek over de verbandencultuur, die zij een ’heet hangijzer’ binnen het Leidse corps noemen. De eerste uitnodiging voor deze gesprekssessies komt tien dagen na het interview van het bestuur met Leidsch Dagblad over het onderwerp. Harde keuzes over herinrichting of zelfs afschaffing van de verbanden volgen pas na een enquête en een debat met leden eind juni.

Van bovenaf klinkt ook de roep om de structuur van de vereniging aan te pakken. Het bestuur krijgt bijval vanuit een adviesorgaan van reünisten, oud-leden van de vereniging die nog steeds financieel bijdragen. Reünisten nemen voor vijf jaar zitting in de ’Commissie van Advies’, in tegenstelling tot het jaarlijks wisselende verenigingsbestuur. Yesilkagit voelt de druk om door te zetten: „Een jaartje voelt als weinig, en je denkt soms: ’kan ik echt dingen veranderen?”’

*De identiteit van Pieter en Louise is geanonimiseerd, vanwege hun angst voor represailles binnen de vereniging.