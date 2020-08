Japanse premier Abe kondigt vertrek aan om gezondheidsredenen

De premier zei tijdens een persconferentie dat zijn gezondheid in juni achteruit begon te gaan. Hij is al die tijd aangebleven, omdat hij niet wilde dat zijn vertrek voor problemen zou zorgen. „Ik wil niet dat mijn gezondheid ervoor zorgt dat ik verkeerde beslissingen neem.”

Volgens Abe was dit het juiste moment om te vertrekken. „Het aantal nieuwe coronavirusbesmettingen loopt terug en alle maatregelen voor de winter zijn al getroffen.”

Partijgenoten geschokt

„Ik ben geschokt door het nieuws van zijn aftreden”, aldus partijgenoot Tomomi Inada. Officieel heeft Abe nog niet naar buiten gebracht dat hij stopt als premier. Volgens Inada blijft Abe aan als premier totdat er een opvolger is gekozen. Waarschijnlijk gaan parlementsleden van Abes partij LDP daarover stemmen.

Volgens het Japanse persbureau Jiji zei de premier dat hij „geen problemen wilde veroorzaken door plotseling op te stappen, maar dat het risico op het verergeren van zijn darmklachten te groot was.”

De premier werd dinsdag voor de tweede keer in een ruime week tijd in het ziekenhuis opgenomen voor medische onderzoeken. In 2007 trad hij af als premier vanwege de darmontsteking.

Vrijdag houdt Abe zijn eerste grote persconferentie in weken, waarin hij naar alle waarschijnlijkheid officieel zijn aftreden bekendmaakt.

Abe is twee periodes premier van Japan geweest. Eerst van 2006 tot 2007 en daarna van 2012 tot en met nu. In 2006 werd Abe de jongste naoorlogse premier van Japan, hij was toen 52 jaar oud. Hij is nu de langstzittende premier van het land.

Het beleid van Abe is de afgelopen acht jaar vooral gericht geweest op het verbeteren van de economie. Zijn agressieve beleid om de economie aan te wakkeren is bekend geworden als Abenomics. Ondanks zijn pogingen heeft Japan tijdens zijn bewind geen grote economische groei doorgemaakt.

De afgelopen twee jaar hebben vooral in het teken gestaan van de troonopvolging van keizer Naruhito. Internationaal heeft Abe meer successen geboekt. Hij heeft een goede relatie opgebouwd met de Amerikaanse president Donald Trump, vooral vanwege de Noord-Koreaanse dreiging.