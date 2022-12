Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijf veroordeeld voor fraude en bedrog Nieuwe donkere wolken boven het hoofd van Donald Trump

Amsterdam - Hoewel zijn Trump Organization er niet aan ten onder zal gaan, is de veroordeling van zijn vastgoedimperium toch een zware tegenslag voor oud-president Donald J. Trump. De aanklagers in New York hebben een ’cultuur van fraude en bedrog’ in zijn bedrijf vastgesteld, een uitspraak die zijn politieke tegenstanders een schat aan ammunitie bezorgt op een moment dat zijn derde presidentscampagne toch al de nodige averij heeft opgelopen.