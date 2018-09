Lichaam drenkeling Alphen gevonden

Ⓒ Jeroen Stuve / Persburo Stuve fotografie

ALPHEN - UPDATE 23.35 uur - Het lichaam van de 14-jarige Tilburger dat zondagmiddag onder water was verdwenen in recreatieplas ’t Zand in het Brabantse Alphen, is zondagavond laat gevonden. Met sonarapparatuur wisten specialisten van de politie het lichaam van de jongen te lokaliseren.