’Napalmmeisje: alsof ik telkens op de bbq word gelegd’

Kim, tegen wil en dank beroemd geworden als het ’napalmmeisje’ heeft nog steeds de sporen van de Amerikaanse napalmbom op haar arm Ⓒ Matty van Wijnbergen/ANP

Amsterdam - Dit is een reportage uit 2018. Het is één van de meest iconische oorlogsfoto’s uit de geschiedenis: een 9-jarig meisje dat, met de kleren van haar lichaam gebrand, voor haar leven rent na een napalmaanval in Vietnam in 1972. Wat gebeurde er daarna? De inmiddels 55-jarige Kim Phuc Phan Ti was in Nederland om bij Warchild haar boek Het Napalmmeisje te presenteren.