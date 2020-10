’Tekort testcapaciteit ingelopen’: 125.000 meer coronatests per week beschikbaar

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het tekort aan coronatests moet snel worden ingelopen. Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 tests beschikbaar, dat zijn er 125.000 meer dan de afgelopen week. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . „De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit.”