'Doe als Britten: vang asielzoekers elders op'

Veel ophef over de Britse poging om asielzoekers onder te brengen in Rwanda. De vlucht werd door Europese rechters op het laatste moment verboden. ,,Best een racistische gedachte dat asielzoekers in een Afrikaans land zoveel slechter zouden worden behandeld dan in Engeland”, merkt verslaggever Wierd Duk op in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’. ,,Kennelijk moeten westerse democratieën zich verplicht voelen om iedereen die zich er meldt op te nemen.”

Verder in de podcast: boeren op Schiermonnikoog, die al jaren bezig zijn om de stikstoofuitstoot op hun bedrijven te verminderen, dreigen de dupe te worden van de nieuwe kabinetsplannen. En: wat bezielt zoveel mensen om geloof te hechten aan complottheorieën en zelfs over te gaan tot bedreigingen en geweld? Duk: ,,Als alle zekerheden zijn weggevallen, zoeken veel mensen houvast in sektarische gemeenschappen.” En over uitblijvende onderhandelingen rond Oekraïne: ,,Mogelijk willen de Amerikanen de oorlog zo lang mogelijk rekken om Poetin militair uit te putten. In dit scenario zijn de Oekraïners onze militairen op het slagveld.”

