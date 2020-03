WHO-chef: pandemie heviger, maar ’traject’ virus kan ingeperkt

Tedros roept alle landen op in de aanval te gaan tegen het nieuwe virus. Er moet volgens hem meer politieke inspanning komen om het te lijf te gaan. Hij spreekt daarom deze week tot de leiders van het internationale economische overlegorgaan G20. Hij wil ze onder meer aanmoedigen samen te werken om meer materiaal en kleding te produceren voor medici en andere medische hulpverleners.

Tedros zei dat het virus sinds het werd gesignaleerd in 67 dagen tijd 100.000 besmettingen had veroorzaakt. Het duurde toen nog maar elf dagen voor de volgende 100.000 besmettingen waren geconstateerd. En slechts vier dagen voor de laatste 100.000 gevallen van het uit China afkomstige coronavirus werden vastgesteld.

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ⓒ AFP

Wereldwijde wapenstilstand

De topman van de Verenigde Naties heeft intussen vanwege de coronaviruspandemie opgeroepen tot een wereldwijde wapenstilstand. Dat moet het mogelijk maken kwetsbare burgers in conflictgebieden beter te beschermen.

Secretaris-generaal António Guterres zegt dat de pandemie nog eens duidelijk heeft gemaakt hoe zinloos oorlog is. „Maak een einde aan de ziekte die oorlog is en vecht tegen de ziekte die onze wereld verwoest”, stelde de Portugees in het VN-hoofdkwartier in New York.

Wereldwijd zijn meer dan 350.000 mensen besmet geraakt met het virus. Meer dan 15.000 patiënten zijn overleden. Het virus spaart ook conflictgebieden niet. De autoriteiten in Syrië maakten zondag bekend dat een eerste besmetting is vastgesteld.

Experts verwachten dat het virus voor verdere chaos kan zorgen in landen waar oorlogen worden uitgevochten, zoals in Afrika en het Midden-Oosten. Die landen zijn vaak erg arm en hebben geen goed functionerende gezondheidsstelsels.

„Het is tijd voor een lockdown op gewapende conflicten zodat we ons samen kunnen richten op de echte strijd van ons leven”, zei Guterres. „Laat de wapens zwijgen. Stop de artillerie. Staak de luchtaanvallen.”