Kruidvat-aanrander (28) schuurde jonge vrouwen: ’Ik was mij er niet van bewust’

Premium Binnenland

Sonja Holleeder toont zich onwrikbaar in verklaringen tegen broer: ’Hoe kun je dit doen?’

Anderhalf jaar geleden nam ze voor het laatst plaats in de getuigencabine om te verklaren over de rol die haar broer Willem Holleeder speelde bij meerdere liquidaties, inclusief die op haar man Cor van Hout. Als Willem Holleeder al had gehoopt dat zijn voorheen favoriete zus Sonja in die tussentijd ...