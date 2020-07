WHO over corona: ’Ergste moet nog komen’

’Het ergste moet nog komen, de pandemie versnelt’, aldus WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

Amsterdam - Net nu er een waterig zonnetje door de coronawolken breekt, spreekt de baas van wereldgezondheidsorganisatie WHO sombere woorden: ’Het ergste moet nog komen, de pandemie versnelt’. Is zo’n onheilstijding terecht in tijden van pril herstel? „Die man heeft groot gelijk.”