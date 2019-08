Schutter bekent dat Mexicanen doelwit waren

Volgens een politiedocument stapte Patrick Crusius na de schietpartij met zijn handen omhoog uit een auto. Ⓒ AFP

EL PASO - De 21-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van 22 mensen in de Amerikaanse grensstad El Paso heeft tegenover de politie bekend dat hij vooral Mexicanen wilde doden. Dat staat in een politieverslag met informatie over de aanhouding en de verhoren van de verdachte. Onder meer de krant Washington Post heeft inzage in dat verslag gehad.