Voorraad coronavaccins te hoog, erkent RIVM-directeur

De grote voorraad vaccins van probleemfarmaceut Astra komt doordat Nederland het prikken hiermee tijdelijk uit voorzorg stopzette vanwege meldingen van zeldzame bijwerkingen elders in Europa. Tegelijkertijd had Nederland toen een ’grote levering’ gekregen die nog niet was weggewerkt. Die levering was overigens aanmerkelijk lager dan wat ons land was toegezegd.

Van Delden toonde in de Kamer een grafiek waarin de leveringen van vaccins zijn afgezet tegen de voorraden en de daadwerkelijk gezette prikken. „Dit lijkt op chaos en dat is het ook.” Volgens Van Delden ligt de vertraging in het het vaccinatieprogramma nog steeds ’voor 95 procent’ aan de beschikbaarheid. Vooral de levering door AstraZeneca is ’zeer instabiel’. Daarom houdt Nederland hiervan voor de zekerheid een grotere voorraad achter de hand dan bij concurrent Pfizer, dat wél volgens belofte levert.

Nederland stopte vorige week uit voorzorg tijdelijk met vaccineren met het Astra-vaccin. Zo’n 300.000 prikafspraken moesten worden afgezegd en nu opnieuw ingepland. In totaal heeft Nederland zo’n 700.000 vaccins op voorraad liggen. De voorraden worden grotendeels aangehouden voor de tweede prik.

Beddenbaas Ernst Kuipers pleit ervoor ouderen en kwetsbaren zo snel mogelijk hun eerste prik te geven en de voorraden zo snel mogelijk weg te werken. De ziekenhuizen worden sneller ontlast door veel ouderen deels te beschermen dan als minder ouderen volledig zijn beschermd, zo is de gedachte. Volgens coronaminister De Jonge houdt Nederland juist ’minimale voorraden’ aan. Het kabinet vaart op het advies van de Gezondheidsraad om wel te gaan voor volledige bescherming in plaats van zoveel mogelijk mensen een eerste prik te geven.

Volgens Van Delden slinken de voorraden de komende weken wel. Met het Astra-vaccins worden de achterstanden weggewerkt en de voorraden van het Pfizer-vaccins worden teruggebracht van vijf naar drie dagen.

’Ongeveer klaar’

De prikcampagne loopt volgens de directeur van het vaccinatieprogramma tamelijk voorspoedig. De 75 - en 76-jarigen krijgen vanaf woensdag een uitnodiging voor een prik tegen het coronavirus. Half april zijn 70- tot 74-jarigen aan de beurt en eind april mensen van 65 tot 69. Ook hun partners mogen zich laten vaccineren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zegt Jaap van Delden, die voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het vaccinatieprogramma leidt woensdag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Volgens Van Delden is de vaccinatie van de ouderen inmiddels ’ongeveer klaar’. Binnen twee tot drie weken moet de vaccinatie van mensen met medische risico's afgerond zijn.