Agent krijgt drie jaar na mishandeling bij Rotterdamse trouwstoet eervol ontslag

Kopieer naar clipboard

Gert Jan de Jonge Ⓒ ROEL DIJKSTRA

De politieagent die in 2019 bewusteloos werd geslagen bij een rouwstoet en blijvend letsel opliep, is eervol ontslagen. Dat meldt RTV Rijnmond. Toch wil hij zich er niet bij neerleggen dat het over is.