Grootste migrantenopvang van Italië dicht

Ooit was Mineo het grootste opvangcentrum van Europa. Ⓒ AFP

MINEO - Het ooit grootste opvangcentrum voor migranten in Italië is gesloten. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, zag dinsdag persoonlijk toe hoe de laatste bewoners werden weggehaald in het centrum van Mineo op Sicilië en naar een andere opvang in Calabrië werden gebracht.