Voorwaardelijke straf geëist tegen oud-secretaresse (97) nazikamp

Furchner is de eerste vrouw in lange tijd die in Duitsland wordt vervolgd voor misdaden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werkte van juni 1943 tot april 1945 in het Duitse concentratiekamp Stutthof, in de buurt van de Poolse stad Gdańsk (het toemalige Danzig).

Vorig jaar vluchtte Furchner net voor aanvang van haar strafzaak uit haar bejaardentehuis, in de buurt van Hamburg. Ze wist destijds een paar uur uit handen van de politie te blijven, maar werd uiteindelijk alsnog opgepakt.