Zwaarbewapend politieteam naar doodsbange vrouw Eindhoven

Het gaat om een incident in de relationele sfeer, bevestigt een woordvoerder. Toen een zwaarbewapend interventieteam van de politie de woning binnenviel, bleek de bedreiger niet aanwezig. Meteen daarna zijn rechercheurs een zoektocht begonnen.

„De melding klonk vandaag dermate serieus, dat we er flink op hebben ingezet”, vertelt een politiewoordvoerder, „niet wetende dat vrij snel na de melding de man het pand al had verlaten. De melder wist dat ook niet. Zij had zichzelf in veiligheid gebracht, ze had zich elders in de woning verschanst.”

Het speciale interventieteam – inclusief onderhandelaar – kon onverrichter zake terugkeren. De politie gaat de man wel proberen opsporen. „We zullen hem traceren en proberen verhoren”, meldt de woordvoerder alvast. Rechercheurs zijn daarmee bezig.