11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie

Ongeveer 25.000 mensen hebben zich voor 15 februari gemeld bij de Belastingdienst als gedupeerde in de toeslagenaffaire. Het kabinet had voor de feestdagen beloofd dat iedere gedupeerde die zich voor die datum zou melden, uiterlijk 1 mei 30.000 euro compensatie zou krijgen. Dat bedrag is wat iedere toeslagenouder in ieder geval krijgt, wie recht heeft op meer krijgt dat later ook nog.

Maar op 1 mei zal er pas bij 11.000 ouders ook daadwerkelijk geld op de rekening staan, zegt Van Huffelen donderdagavond. „Er zijn ook mensen die later geld krijgen”, zegt Van Huffelen. Bijvoorbeeld omdat de fiscus zelf een fout maakte door een groep van 1750 ouders onterecht af te wijzen voor de compensatie. In totaal heeft de Belastingdienst van 14.000 ouders vast kunnen stellen dat ze recht hebben op de 30.000 euro.

Er zijn ook mensen die daar voorlopig nog niet voor in aanmerking komen. „Bijvoorbeeld ouders die geen ouders zijn, dus geen kinderen hebben”, zegt Van Huffelen. Dat hoeft volgens haar ’niet te betekenen dat ze geen gedupeerde zijn’, het kan bijvoorbeeld ook om mensen gaan die bij de overheid in de knel zijn gekomen met huur- of zorgtoeslag. Maar er zijn ook mensen bij wie bijvoorbeeld de partner van degene die ooit de toeslag aanvroeg zich nu heeft gemeld voor de compensatie, waardoor dat fout loopt in de behandeling.

Teleurstelling

In de Tweede Kamer klinkt teleurstelling dat niet iedereen die er recht op heeft al op 1 mei de compensatie krijgt. „Het is toch niet meer dan normaal dat wij vragen: zorg dat het geregeld is?”, vraagt SP-leider Marijnissen zich af. PvdA-leider Ploumen vraagt zich af of er niet te veel procedures zijn opgetuigd rond de compensatie: „Het moet toch mogelijk zijn die mensen niet door de krochten van het systeem heen te halen?”