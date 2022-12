Premium Het beste van De Telegraaf

’Your friendly neigborhood pakketbezorger’ Bezorger Marouane doet er alles aan om zijn pakketten af te leveren: ’Ik stuur wijkbewoners een live locatie’

Door Debbie de Vries Kopieer naar clipboard

’Your friendly neighbourhood pakketbezorger’. Ⓒ Wim Egas

Purmerend - Marouane Assoud (46) doorkruist dagelijks de straten van de wijk Weidevenne in Purmerend om een paar honderd pakketten af te leveren voor PostNL. Wie bang is zijn bestelde waar mis te lopen, kan via whatsapp een speciale bezorgafspraak maken met ’your friendly neigborhood pakketbezorger’, zoals Marouane zichzelf online presenteert. „Stuur ik bijvoorbeeld een live locatie zodat een bewoner zijn pakketje bij me op kan halen.”