Hond gedumpt in Hazerswoude-Dorp

De hond was ’zeer angstig en moeilijk benaderbaar’, zo schrijft de politie op Facebook. Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier samen met de agenten gevangen en meegenomen.

Van wie de hond is en waarom zij werd achtergelaten, is niet bekend. De hond is vrij mager, bruin van kleur en heeft een witte vlek op de borst. Het is vermoedelijk een kruising tussen een Labrador en een Stafford. De politie schrijft: „Helaas is de hond niet gechipt.”

De politie heeft middels een bericht op Facebook laten weten op zoek te zijn naar de eigenaar van de hond. Mensen die de hond herkennen, of weten wie het baasje is, worden verzocht dat te laten weten.