Afghaanse VN-missie: draai verbod op vrouwelijk personeel terug

„Miljoenen Afghanen hebben humanitaire hulp nodig en het is essentieel dat er geen belemmeringen zijn”, heeft de minister volgens een verklaring die UNAMA maandag publiceerde, gezegd.

Het ministerie van Hanif heeft zaterdag alle ngo’s bevolen om tot nader orde geen vrouwelijk personeel in te zetten. De fundamentalistische Taliban-regering heeft zaterdag gedreigd de vergunningen in te trekken van ngo’s die zich niet aan de nieuwe regels houden. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie. Er zouden veel klachten over zijn binnengekomen. In Afghanistan zijn meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s actief.

Meerdere buitenlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, hebben zondag aangekondigd hun werk in Afghanistan op te schorten vanwege het verbod.

Topambtenaren van de Verenigde Naties en tientallen in Afghanistan actieve niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zijn zondag bijeengekomen om de ban te bespreken. Tijdens de bijeenkomst werd nog geen besluit genomen over de vraag of alle ngo’s hun werkzaamheden moeten staken. Volgen Alakbarov zullen hier nog meer discussies over worden gevoerd.