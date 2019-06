Verdachte van moord op Duitse politicus opgepakt

Het onderzoeksteam zou er zeker van zijn de dader te hebben geïdentificeerd. De politie was de man op het spoor gekomen na onderzoek van onder meer de telefoongegevens van het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie heeft nog niets bekendgemaakt. Het is dus ook nog onduidelijk of de man mogelijk een extreem-rechtse achtergrond heeft. Lübcke wordt door critici in Duitsland verantwoordelijk gehouden voor het binnenhalen van veel vluchtelingen. Hij werd al jaren bedreigd.

De 65-jarige Lübcke werd in de nacht van zondag op maandag door een familielid dood aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel. Hij was doodgeschoten. De afgelopen dagen werd er door de politie al rekening mee gehouden dat de dader mogelijk iemand uit de directe omgeving van het slachtoffer was.

Onderzoek bij het huis van de doodgeschoten politicus in Wolfhagen bij Kassel. Ⓒ Swen Pförtner/dpa