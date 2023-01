Bestuurders filmen ongeluk A12, zo’n tien bekeuringen uitgedeeld

Ook in de richting van Arnhem gebeurde maandagochtend bij knooppunt Oudenrijn een ongeluk. Het was tijdens de ochtendspits daardoor erg druk rond Utrecht. Rijkswaterstaat adviseerde weggebruikers hun reis uit te stellen. Ook de omleidingsroutes liepen vol.

De A12 in de richting van Den Haag is om 13.30 uur vrijgegeven. De A12 in de richting van Arnhem was sinds 09.00 uur weer geheel begaanbaar.