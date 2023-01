Verkeer op A12 muurvast na ongelukken: anderhalf uur in de file

Kopieer naar clipboard

UTRECHT - Door twee ongelukken op de A12 bij knooppunt Oudenrijn zijn in beide rijrichtingen rijstroken dicht. Hierdoor is het druk op de weg rond Utrecht. In de richting van Den Haag is bij De Meern een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Drie rijstroken zijn daar dicht. In de andere rijrichting is de rechterrijstrook dicht wegens een ongeluk.