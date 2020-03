Afrika wacht grote coronaramp

Een vrijwilliger van SHOFCO neemt de temperatuur op van een Keniaan in Nairobi. Ⓒ Foto Bloomberg

KAAPSTAD - Door de schrijnende armoede, chronische tekorten aan medische specialisten, ziekenhuisbedden en intensive care-plekken, en slechte toegang tot water en betrouwbare informatie kan het coronavirus in Afrika een ware ravage aanrichten. Hoewel het aantal officiële besmettingen er vooralsnog relatief laag is, ligt er een ramp op de loer die vele malen erger kan zijn dan in Italië.