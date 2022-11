Nederlander moet Zwitserse cel in voor explosieven in auto

Die werden vorig jaar november in zijn auto gevonden tijdens een grenscontrole in de Zwitserse gemeente Thayngen, meldt het Zwitserse persbureau SDA. Het Openbaar Ministerie in het Alpenland vermoedt dat de explosieven eerder zijn gebruikt om een geldautomaat mee op te blazen.

In de auto, die valse kentekenplaten had en in Nederland zou zijn gestolen, werden ook een alarmwapen, jerrycans met benzine, bivakmutsen en een koevoet gevonden. Volgens het OM wilde de man die samen met de explosieven afleveren in Zwitserland, maar bij wie is onbekend. Hij wist volgens de Zwitserse justitie dat de spullen bedoeld waren voor criminele doeleinden.

Van de celstraf moet de Nederlander veertien maanden uitzitten, de rest van de straf is voorwaardelijk. De 373 dagen die hij in voorarrest zat, worden van de straf afgetrokken. Ook mag de man acht jaar Zwitserland niet in en moet hij een boete van 145.000 Zwitserse frank (zo'n 148.000 euro) betalen. De veroordeelde kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.