’Wonderkind’ Laurent Simons (10) wil in Israël studeren

In december kwam de Belgisch-Nederlandse Simons in het nieuws vanwege een conflict met de TU Eindhoven, waar hij de bachelor Electrical Engineering volgde. De universiteit vond het tijdschema van de jongen, die op zijn 8e voor het gymnasium slaagde, onrealistisch. Zijn ouders wilden graag dat de jongen zijn bacheloropleiding voltooide voor zijn 10e verjaardag, op 26 december vorig jaar. Omdat de TU Eindhoven hiermee niet akkoord ging, besloten zijn ouders de jongen van de universiteit te halen.

De ambassadeur plaatste bij de tweet een foto van Laurent en hemzelf, waarop ze elkaar de hand schudden voor de Israëlische vlag. „Deze jongen is erg begaafd en het is geweldig om hem als een van onze studenten in Israël te hebben”, aldus de ambassadeur. Het is nog niet duidelijk aan welke universiteit de jongen gaat studeren.