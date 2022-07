Gewonden door schietpartij in club in Marbella: ’Hoe kan dit gebeuren?’

Er brak meteen paniek uit in de discotheek Opium Beach Club, die aan het strand aan de oostrand van het centrum van de stad ligt. Een vrouw zou zeer ernstig gewond zijn, net als de schutter. Plaatselijke media melden dat de dader werd neergestoken en ernstig gewond is. Hij zou de enige schutter zijn geweest. Het is niet bekend of er buitenlanders bij betrokken zijn geweest.

’Hoe kan dit gebeuren?’

De Nederlandse influencer Kelly van der Minne was bij de schietpartij aanwezig. Kort na de gebeurtenis deelde ze daarover haar verhaal met haar volgers op Instagram. „Dit is gewoon het ergste wat kan gebeuren.” Ze vervolgt: „We waren bij Club Opium en iemand werd neergeschoten. Het meisje aan de tafel naast ons werd gewoon in haar bil geschoten. Hoe kan dit gebeuren?”

Volgens de influencer waren er zeker vier schoten te horen: „We hebben tien minuten doodsbang op de grond gelegen. (...) We gingen zo gauw als we konden weg daar.” De influencer vertelt zichtbaar aangeslagen dat zij en haar vrienden oké zijn, maar dat ze erg is geschrokken: „We hebben gewoon iemand geliquideerd zien worden voor onze ogen.”

Op sociale media zijn beelden gedeeld van de situatie: