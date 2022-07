Verslagenheid na schietpartij in nachtclub Marbella: ’We lagen doodsbang op de grond’

Twee van de slachtoffers (een Ierse man en vrouw van 32 jaar) liggen op de intensive care van het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella. De andere twee mensen die werden geraakt door de kogels, zijn ook opgenomen met verwondingen – net als de schutter. Zij verkeren niet in kritieke toestand.

„De Nederlandse man schoot om zich heen toen hij in de discotheek werd aangevallen door iemand met een mes”, zegt een woordvoerder van de Policia Nacional tegen De Telegraaf. „Daarna trok hij zijn pistool en schoot om zich heen. Daarbij heeft hij vier personen verwond.”

Zelf liep de Nederlander tijdens de steekpartij verwondingen op aan zijn borstkas en zijn hoofd, zegt de politiewoordvoerder. „Hij ligt nu onder politiebewaking in het Costa del Sol-ziekenhuis in Marbella. Hij verkeert niet in levensgevaar.”

Ruzie

Over de achtergrond van de ruzie is nog niets bekend, zegt de woordvoerder. „De Policia Nacional in Marbella onderzoekt de zaak nog.” Op chaotische videobeelden is te zien hoe een ruzie uitbreekt. Een persoon lijkt een grote fles te trekken terwijl anderen hun T-shirt uittrekken en een vechtpartij lijken te willen beginnen. Al snel klinkt een dof schot – waarna nog drie andere schoten volgen. ’What the fuck, what the fuck!’, roept een omstander in paniek.

Volgens de Spaanse krant El Confidencial ontstond er in de nacht van zondag op maandag een ruzie in de populaire beachclub Opium, direct aan de boulevard van Marbella. Het was op dat moment heel druk in de zaak. Door de steek- en schietpartij brak er paniek uit onder de aanwezigen, die zich een weg naar buiten probeerden te banen. Op een video die op sociale media wordt gedeeld, is te zien hoe mensen zich bij de eerste schoten proberen te beschermen met tafels en stoelen. Andere vallen op de grond en slaken kreten van angst.

Ooggetuige

De Nederlandse influencer Kelly van der Minne was bij de schietpartij aanwezig. Kort na de gebeurtenis deelde ze daarover haar verhaal met haar volgers op Instagram. „Dit is gewoon het ergste wat kan gebeuren.” Ze vervolgt: „We waren bij Club Opium en iemand werd neergeschoten. Het meisje aan de tafel naast ons werd gewoon in haar bil geschoten. Hoe kan dit gebeuren?”

Volgens de influencer waren er zeker vier schoten te horen: „We hebben tien minuten doodsbang op de grond gelegen. (...) We gingen zo gauw als we konden weg daar.” De influencer vertelt zichtbaar aangeslagen dat zij en haar vrienden oké zijn, maar dat ze erg is geschrokken.

El Confidencial citeert een buurtbewoner die vanuit zijn huis getuige was van het tafereel. „Ik kon niet slapen van het lawaai van de disco en plotseling hoorde ik vier schoten. Ik wist dat dit geen vuurwerk was – zoals normaal. Toen ik naar buiten keek, zag ik veel mensen rennen die het pand ontvluchtten en dus belde ik de hulpdiensten. Daarna waren er snel politiewagens en ambulances ter plekke. Ik telde achttien politievoertuigen en minstens drie ambulances, maar ik denk dat er al een was vertrokken met een ernstig gewonde op dat moment’, vertelt hij. Hij zegt dat het niet het eerste ernstige incident in de discotheek is.

Neef koning

Ook Felipe Juan Froilán, neef van koning Felipe VI, was een van de aanwezigen in de Opium-nachtclub toen het vuurgevecht uitbrak. Na een paar dagen in Cádiz te hebben doorgebracht, reisde de zoon van Infanta Elena naar Marbella om zijn 24e verjaardag te vieren met zijn vriendengroep. Froilán en zijn groep wisten te ontsnappen uit het etablissement toen de schietpartij begon.

In Opium Beach Club Marbella trad de bekende DJ Black Coffee op. De nachtclub was uitverkocht voor zijn show.

Volgens el Confidencial werd de Nederlander gestoken in ’voorhoofd, nek, rug en oog’

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952