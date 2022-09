Justitie blundert: gevangene voor de tweede keer vergeten op te halen

„Een absoluut debacle”, omschrijft zijn advocaat Yehudi Moszkowicz de blunder van justitie. „Dit is gewoon heel gênant. De vorige keer was mijn cliënt onverstaanbaar nadat er noodgedwongen een videoverbinding was aangelegd. Problematisch, hij spreekt de taal immers niet. Nu was dat weer zo: hij heeft er geen woord van meegekregen. Wat voor signaal geef je dan af aan een buitenlandse verdachte? Onbegrijpelijk hoe dit, voor de tweede maal, kan gebeuren.” Twee tolken die waren afgereisd konden via de wederom inderhaast opgezette videoverbinding ook nauwelijks hun werk op een goede manier doen.

Overigens was het OM ook een andere verdachte in de zogeheten ’incassomoord’ in het Limburgse Bergen vergeten op te halen voor de zitting. Justin C. kwam uren later alsnog aan in Roermond. Het OM is verantwoordelijk voor het transport van verdachten die tijdens het proces achter de tralies zitten. De zaak draait om de moord op de Duitse bioboer Thomas Schwarz, die eind november 2019 in zijn huis werd afgeslacht door, zo is de verdenking, enkele Amerikanen in opdracht van een Zwitserse zakenman. De openbaar aanklaagster ging door het stof na de flater en gaf aan dat ’het anders had gemoeten’.

De oud-hulpsheriff mag overigens zijn proces inmiddels in vrijheid afwachten. Dat houdt in dat hij terug mag reizen naar Amerika. „Dat zal hij ook doen”, zei Moszkowicz, die het als een grote overwinning beschouwde dat zijn cliënt niet langer in voordetentie zit. „Er zijn geen ernstige bezwaren meer voor de verdenking, die ook nog eens zonder voorwaarden is. Dat is een heel mooi resultaat, gezien de verdenking die er lag. Hij wordt nu alleen nog verdacht van medeplichtigheid. Hij keert natuurlijk terug voor de inhoudelijke behandeling , die ergens volgend jaar zal plaatshebben.”